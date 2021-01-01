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انتزاع قرار بوقف الاستيلاء على أراضي جنوب بيت لحم

الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتزاع قرار بوقف الاستيلاء على أراضي جنوب بيت لحم



بيت لحم /سما/

 انتزع المحامي غياث ناصر قرارا من محكمة إسرائيلية بوقف الاستيلاء على أراضٍ في خربة بيت اسكاريا، جنوب بيت لحم.  

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن غياث انتزع قرارا يتعلق بوقف تسجيل أراضي بمساحة اجمالية (550) دونما من أراضي خربة بيت اسكاريا وسط تجمع مستوطنة” غوش عصيون “، لصالح شركة إسرائيلية.  

وأضاف أن الاحتلال كان قد استغل الظروف التي مرت بها الأراضي الفلسطينية سابقا، اثناء تفشي وباء كورونا وشل حركة المواطنين، حيث أقدم على استصدار قرار يقضي بالاستيلاء على هذه الأرض التي تعود لعائلة عطا لله ونقلها الى ملكية الشركة المذكورة.  

#محكمة إسرائيلية #خربة بيت اسكاريا

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