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الاحتلال يصادق على توسيع شارع ستيطاني على اراضي قلقيلية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على توسيع شارع ستيطاني على اراضي قلقيلية



قلقيلية /سما/

صادقت ما يسمى لجنة التخطيط والبناء بالإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مخطط يهدف إلى توسيع الشارع الاستيطاني 55، القائم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قلقيلية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن اللجنة رفضت الاعتراضات التي قدمت لها بشأن رفض المخطط الهادف لتوسيع وتطوير الشارع ليصبح ذي مسارين من تقاطع مستوطنة ألفيه منشيه وحتى تقاطع طريق 444، وصولًا إلى مفرق جلعاد الاستيطاني.

وهذه هي الخطة الثانية من توسيع وتطوير الشارع الاستيطاني، حيث كان تم المصادقة على مخطط يتعلق بمناطق أخرى منه، بهدف خدمة حركة المستوطنين في عدة مسارات توصلهم لمستوطناتهم.

#استيطان #محافظة قلقيلية

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