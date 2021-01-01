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الاحتلال يهدم أساسات مسجد وبئر مياه جنوب الخليل

الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم أساسات مسجد وبئر مياه جنوب الخليل



الخليل /سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات مسجد، ووحدة صحية، وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن جرافات الاحتلال هدمت أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة، قرب برية بني نعيم شرق الخليل، إضافة الى وحدة صحية، وبئر مياه.

يشار إلى أن الاحتلال هدم خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة ذاتها آبارا لجمع المياه، وجدرانا استنادية على أراضي المواطنين، بهدف دفعهم على الرحيل من المنطقة لصالح الاستيطان.

#جرافات الاحتلال #هدم منازل

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