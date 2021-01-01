محافظ نابلس يتفقد سير العملية التعليمية

نابلس /سما/

تفقد محافظ نابلس رئيس لجنة الطوارئ العليا في المحافظة اللواء إبراهيم رمضان امس مديرية التربية والتعليم في نابلس، بحضور أمين سر حركة فتح محمد حمدان ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة العميد جهاد رمضان.

ورحب مدير التربية طارق علاونة باللواء رمضان والوفد المرافق له، مؤكدا أن التربية تتعامل بكافة الإجراءات الوقائية في كافة مدارسها خاصة مع عودة التعليم الوجاهي لطلبة المدارس، حرصا منها على حماية ووقاية الطلبة في ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأطلع مدير التربية المحافظ على وضع المديرية التعليمي والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.

بدوره، شكر اللواء رمضان مدير التربية على الجهود مؤكدًا على أن هناك نجاحات عظيمة حققتها مؤسسات محافظة نابلس في الاستجابة لإجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروس، إلا أن بعض الملاحظات يمكن تفاديها لحماية المواطنين.

وأكد رمضان على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وضرورة تلقي اللقاح الذي يخفف من حدة الإعراض في حال إصابة المواطن بالفيروس.

وتمنى السلامة للطلبة والمعلمين في كافة المدارس الحكومية والخاصة، والمضي قدما نحو مواجهة الفيروس من اجل الاستمرار في المسيرة الوطنية والعلمية ومقاومة وباء الاحتلال الأكبر وتحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الى ذلك، بلغ عدد الإصابات النشطة في مدارس محافظة نابلس 526 طالبًا وطالبة، و48 من اعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وهناك ثلاث مدارس مغلقة بالكامل هي: حمزة بن عبد المطلب، ورفيديا الأساسية للبنين، وقوصين الثانوية للبنات، بالاضافة الى ثلاث شعب مدرسية مغلقة لفترات متفاوتة.