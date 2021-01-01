الاحتلال يهدم منزلا بالولجة ويجرف أراضٍ في كيسان وبيرين وورشة مركبات بالخليل

بيت لحم /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم، كما جرفت آليات الاحتلال، أراضٍ في قرية كيسان، شرق المحافظة وورشة تصليح مركبات، كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من ألاراضي الزراعية في منطقة بيرين، شرق مدينة الخليل. .

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بهدم قوات الاحتلال منزلا يقع في منطقة عين جويزة يعود للمواطن أحمد نصر أبو التين، بحجة عدم الترخيص.

ويشار إلى أن منطقة عين جويزة تتعرض لهجمة استيطانية واسعة تتمثل بهدم منازل المواطنين وإخطار أخرى بوقف البناء، وتجريف أراضٍ، وهدم جدران .

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان إبراهيم غزال، بأن قوات الاحتلال شرعت بتجريف أرض تعود لعائلة عبيات في القرية، وذلك للقيام بأعمال بنية تحتية وشق شارع استيطاني لصالح مستوطنة “أبي ناحل” الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن قرية كيسان تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تتمثل بالاستيلاء على أراضيها وملاحقة مزارعي الثروة الحيوانية والتضييق عليهم.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ورشة لتصليح المركبات في منطقة الحرايق عند مدخل الخليل الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جرافات الاحتلال هدمت ورشة لتصليح المركبات بمساحة 200 متر مربع، تعود ملكيتها لعائلة العويوي.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد داود برقان، بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية تقع على مساحة 10 دونمات، مزروعة بحوالي 400 دالية عنب، وأشجار زيتون، بعمر خمس سنوات، ومزروعات صيفية، إضافة الى أشجار حرجية بعمر سنتين، وجدران استنادية حجرية، وأسلاك شائكة، تعود ملكيتها الى المزارع سالم ذياب الرجبي، بحجة أن المنطقة مصنفة