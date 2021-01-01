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غزة- جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد أسامة ادعيح

الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة- جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد أسامة ادعيح



غزة /سما/

شيّع الآف الفلسطينيين في مخيم جباليا ظهر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد أسامة خالد ادعيح "32 عاما" إلى مثواه الأخير في مقبرة بيت لاهيا، بمشاركة عدد كبير من كوادر حركة حماس والفصائل.

وانطلقت الجنازة من مسجد الخلفاء بمخيم جباليا، متوجهة إلى مقبرة الشهداء في مدينة بيت لاهيا، وسط صيحات من الحزن والغضب على فراق الشهيد.

ثم انطلق المشيّعون في شوارع المخيم حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، حيث ووري الجثمان الثرى في مقبرة الشهداء ببيت لاهيا.

يذكر أن الشهيد متزوج ولم يمضِ على زواجه سوى 29 يوما، واستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها السبت الماضي، خلال مشاركته في المسيرة السلمية التي أقامتها الفصائل في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور سهيل الهندي في تشييع الشهيد :"سنبقى على طريق الجهاد والمقاومة حتى التحرير، مضيفا أسامة أصيب أكثر من 7 مرات في مسيرات العودة ولم يهدأ له بال حتى نال الشهادة."

وتابع "نودع اليوم أسامة ونحن متمسكون بالثوابت وسنبقى على العهد، مؤكدا أن رسالة أسامة أنه يجب أن يرفع الحصار عن غزة".

وأكد أن رسالة الفصائل اليوم ستكون قوية للاحتلال في مهرجان شرقي خانيونس.

#الشهيد أسامة خالد ادعيح #مخيم جباليا #تشييع جثمان الشهيد #حركة حماس

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