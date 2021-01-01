7 إصابات باطلاق نار في شجار في جنين

جنين /سما/

فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية شجارا نتج عنه إصابات وضبطت سلاحا ناريا استخدم في شجار وقع في احدى بلدات محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، انه وبناء على بلاغ عن وقوع شجار في إحدى بلدات المحافظة تخلله إطلاق نار ، تحركت قوة من مركز شرطة جلقموس وبمساندة من الأجهزة الأمنية إلى المكان وتمكنت من فض الشجار وإلقاء القبض على 5 أشخاص من المشاركين بالشجار كما تمكنت من ضبط سلاح ناري ، حيث نتج عنه إصابة 7 اشخاص وصفت إصاباتهم بالمتوسطة .

وأكدت بأنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه بهم الخمسة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لاحالتهم للنيابة العامة حسب الأصول .