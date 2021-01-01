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7 إصابات باطلاق نار في شجار في جنين

الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 إصابات باطلاق نار في شجار في جنين



جنين /سما/

فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية شجارا نتج عنه إصابات وضبطت سلاحا ناريا استخدم  في شجار  وقع في احدى  بلدات محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، انه وبناء على بلاغ عن وقوع شجار في إحدى بلدات المحافظة تخلله إطلاق نار ، تحركت قوة من مركز شرطة جلقموس وبمساندة من الأجهزة الأمنية  إلى المكان  وتمكنت من فض الشجار وإلقاء القبض على 5 أشخاص من المشاركين بالشجار كما تمكنت من ضبط سلاح ناري  ، حيث نتج عنه   إصابة  7 اشخاص وصفت إصاباتهم بالمتوسطة .

وأكدت بأنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على  المشتبه بهم  الخمسة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا  لاحالتهم للنيابة العامة  حسب الأصول .

#الشرطة الفلسطينية #شجار #اصابات #اطلاق نار

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