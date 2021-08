رشيدة طليب تشن هجوما حادا على الرئيس عباس

وجهت عضو الكونجرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس السلطة محمود عباس بسبب قمع الحريات واعتقال النشطاء في الضفة الغربية المحتلة.

وكتبت طليب عبر حسابها على "تويتر" قائلة "عزيزي الرئيس محمود عباس ليس هكذا تحمي وتخدم الشعب الفلسطيني".

وأضافت "عار عليك أن تقمع الأصوات الفلسطينية والذين يحاولون الحصول على الحرية ليس فقط من حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية ولكن أيضا من قيادتك الفاسدة".

وأمس، قال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال قوات الأمن الفلسطينية عشرات النشطاء في رام الله وتقارير سوء معاملتهم "مثير للقلق"، داعيًا لتحقيق سريع وشفاف باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

Dear President Mahmoud Abbas,



This is NOT how you protect and serve the Palestinian people. Shame on you for suppressing Palestinian voices who are trying to seek liberation from not only the Israeli apartheid government, but from your corrupt leadership. https://t.co/xMwCn73r0I