محافظة نابلس تقرر الامتناع عن استقبال الجمهور في الدوائر الحكومية

نابلس/سما/

قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، عدم استقبال المراجعين والزوار، ومتلقي الخدمات في مختلف الدوائر الحكومية والرسمية في المحافظة، اعتبارا من يوم غدٍ الخميس، لمن لم يحصلوا على التطعيمات اللازمة ضد فيروس "كورونا"، أو لم يجروا فحوصات بهذا الشأن.

وأشار بيان صدر عن المحافظ، اليوم الأربعاء، أنه في حال عدم الحصول على التطعيمات، فيشترط أن تكون نتيجة فحص "PCR" سلبية (غير مصاب)، بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وأكد البيان أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومداولات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ قانونًا وبما يحقق المصلحة العامة والحدّ من انتشار الفيروس.