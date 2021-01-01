غانتس: سنعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية وهذا ما تحتاجه "اسرائيل" لتحسين الوضع في غزة...

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء أن "كل ما تحتاجه "إسرائيل" لتحسين الوضع في غزة والتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد هو عودة الأسرى "الإسرائيليين" إلى ذويهم والالتزام بهدوء كامل في الجنوب.

وأضاف غانتس في تصريحات لأكثر من ٦٠ سفيرا أجنبيا " أن السلطة الفلسطينية وقيادتها هي الهيئة التمثيلية للفلسطينيين في المنطقة، ونحن نعمل على تعزيزها في الضفة.

أما بخصوص ايران قال "يجب على العالم وضع خطة لوقف التقدم النووي العسكري الإيراني.

وأضاف "إن إسرائيل لا تستبعد احتمال أن تضطر للتحرك مرة أخرى ضد إيران كما فعلت في الماضي، وذلك لمنعها من أن تحصل على سلاح نووي.

كما تطرق الوزير للهجوم على سفينة ميرسر ستريت، في 29 يوليو الماضي، قائلا "إن هذا دليل آخر على أن إيران تشكل أولا وقبل كل شيء تهديدا للعالم والمنطقة"، مضيفاً أن "إيران على بعد شهرين من الزمن لتطوير المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية".

وزعم غانتس أن "الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" تم من الأراضي الإيـرانية ، و أن ذلك تم بموافقة المـرشـد الأعلى.

وأشار الى أن إيـران لديها نية لتـدمـير "إسرائيل" وتعمل على ذلك من خلال أذرعها في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغــزة"





