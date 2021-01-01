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غزة: ضبط مواطن بحوزته 51 فرش حشيش

الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط مواطن بحوزته 51 فرش حشيش



غزة / سما /

 ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة، كمية من الحشيش قدرت بــ”51″ فرش خلال مهمة بالاشتراك مع مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال طلعت المبحوح مدير دائرة مكافحة المخدرات محافظة الشمال، إنه وبإسناد من قوة الفرع وبالتعاون مع مكافحة مخدرات رفحـ ضبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات “51” فرش حشيش خلال مهمة تفتيش منزل المدعو “م.ص” بمحافظة رفح.

ولفت المبحوح إلى أنه تم إحالة المدعو “ص” وكافة المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى النيابة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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