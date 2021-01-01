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واللا العبري : لن تستخدم فتحات الرماية إلا بموافقة قائد القيادة الجنوبية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري : لن تستخدم فتحات الرماية إلا بموافقة قائد القيادة الجنوبية



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري لموقع "واللا" العبري، أمير بوخبوط، إن الجيش الإسرائيلي قرر عدم استخدام فتحات الرماية في الجدار على حدود قطاع غزة إلا بموافقة قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعيزر توليدانو وقائد فرقة غزة العميد نمرود الوني.

 
وأضاف بوخبوط، أنه بعد إجراء تغيير هندسي في فتحات الرماية في الجدار على حدود قطاع غزة والتي ستشمل تحصينات مختلفة، فإن استخدامها سيكون فقط بموافقة قيادة الجبهة الجنوبية، ووفق الحاجة العملياتية.
 
وأوضح أن التحصينات في فتحات إطلاق النار تهدف إلى حماية الجنود الذين سيقفون عبر الجدار ولن يظلوا مكشوفين كما كان يوم السبت الماضي. 
 
وتابع يقول: "ستكون إدارة خط التماس في وزارة الجيش مسؤولة عن تحصين الشقوق في الجدار، تحت قيادة العميد عيران أوفير".

ومن المقرر أن تنظم فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مهرجانا شعبيا، ومسيرة، قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، جنوبي قطاع غزة.
  
والسبت الماضي، نظّمت ذات الفصائل، مهرجانًا ومسيرة، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، قمعها الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجانب الآخر من السياج، ما أسفر عن إصابة 41 فلسطينيا بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلًا.

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