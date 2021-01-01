غنام تكرم بطل كمال الأجسام سرحان سرحان

رام الله / سما /

كرمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أمس الثلاثاء، بطل كمال الأجسام الفلسطيني المحترف سرحان نضال سرحان من مخيم الأمعري وذلك بعد عودته من المشاركة في بطولة أوروبا برو "Europa pro" الدولية التي أقيمت في مدينة اليكانتي الاسبانية، وحصوله على ميدالية المرتبة الخامسة فيها .

وأشادت غنام بالبطل سرحان مؤكدة أن هذا النجاح والتتويج في الميداليا هو انجاز لكل فلسطين، مثمنة دور الرياضة والرياضيين الفلسطينيين في اعلاء اسم وعلم فلسطين في كافة المحافل الرياضية الدولية .

وأكدت المحافظ غنام على أن الشعب الفلسطيني يفخر برياضييه اللذين استطاعوا ايصال معاناة شعبنا بفعل سياسة الاحتلال إلى كل العالم، متمنية أن نحتفل بأبطالنا في القدس العاصمة وهي محررة من دنس الاحتلال .

بدوره شكر سرحان المحافظ غنام على التكريم مؤكداً أنه يهدي هذا الانجاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده .

يشار إلى أن سرحان هو بطل أبطال فلسطين في كمال الأجسام وقد حاز على العديد من الميداليات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.