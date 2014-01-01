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مُدافع تشيلسي على بعد خطوة من الرحيل لنادٍ آخر

الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مُدافع تشيلسي على بعد خطوة من الرحيل لنادٍ آخر



وكالات / سما /

أصبح كيرت زوما، نجم دفاع فريق تشيلسي، على بُعد خطوة من الرحيل عن النادي بعد ابتعاده عن حسابات توماس توخيل مُدرب الفريق.

وكان زوما قد انتقل إلى تشيلسي في 2014 قادماً من سانت إتيان، ولعب على سبيل الإعارة لفريقي ستوك سيتي وإيفرتون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية فإن نادي ويست هام يونايتد توصل لاتفاق مع تشيلسي بشأن زوما، وسيخضع المُدافع الفرنسي للكشف الطبي يوم الأربعاء.

وذكر التقرير أن المُقابل المالي للصفقة سيكون في حدود 26 مليون باوند، ومن المُنتظر أن تكون مدة العقد خمسة أعوام.

ويستهدف ديفيد مويس المُدير الفني للهامرز إتمام الصفقة لتعزيز خياراته الدفاعية لرفع حظوظ الفريق في الحصول على مركز جيد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويرتبط زوما الذي يبلغ من العُمر 26 سنة بعقدٍ يمتد حتى 2023 مع البلوز، ولعب مع الفريق 150 مُباراة سجل فيهم 10 أهداف و صنع 6 أهداف لزملائه.

وحقق المُدافع الفرنسي مع الفريق اللندني لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة، ولقب السوبر الأوروبي مرة، ولقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة مرة.

#تشيلسي #كيرت زوما

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