الصحة الإسرائيلية : تسجيل 12 حالة وفاة و9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 9891 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.



وحسب معطيات وزارة الصحة فقد تم إجراء ما مجموعه حوالي 150.000 اختبار وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 6.69٪ -وهي أعلى نسبة في الموجة الرابعة.



وتم نقل 1118 مريضًا من مرضى كورونا إلى المستشفيات، بينهم 692 في حالة حرجة، و129 مريضًا متصلون بأجهزة التنفس الصناعي.



وتوفي 12 شخصاً من جراء الإصابة بالفيروس، وتراجع عدد المصابين بأعراض خطيرة إلى 678 ولا يزال الأطفال دون التاسعة هم الشريحة الأكبر ضمن الإصابات الجديدة.



ويرتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ يونيو الماضي. وحتى الآن، تلقى نحو 59% من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 9.4 مليون نسمة، جرعتين من اللقاح، بينما حصل نحو 17% على جرعة ثالثة معززة.



وأصبحت إسرائيل، في نهاية يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها.