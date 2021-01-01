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ريال مدريد يتفق مع مبابي على البنود الشخصية في العقد

الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتفق مع مبابي على البنود الشخصية في العقد



وكالات / سما /

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة لو باريزيان الفرنسية حملت الخبر السار لجمهور ريال مدريد بخصوص الصفقة التي يحلم بها فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة، مساء الأربعاء، أن النادي الملكي نجح في الوصول بمفاوضاته مع مبابي إلى طريق النور، ليتفق مع اللاعب على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين.

ولم تكشف لو باريزيان عن بنود عقد مبابي التي اتفق عليها مع الريال فيما يتعلق بمدة العقد والراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب في فريقه الجديد حتى الآن.

ويتبقى أمام ريال مدريد الاتفاق مع باريس على القيمة المالية للصفقة مع العلم أن الريال تقدم بعرض رسمي على طاولة فريق بارك دي برانس، بلغت قيمته 160 مليون يورو.

ولم يرد الفريق الباريسي حتى الآن على العرض المدريدي ويتحلى بالصبر قبل قبوله أو رفضه، على أمل الحصول على عائد مالي أكبر من الفريق الإسباني.

#ريال مدريد #مبابي #كيليان مبابي

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