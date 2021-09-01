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الاقتصاد بغزة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، وفي مقدمتها إلزام جميع الأفراد العاملين ومقدمي الخدمة في المحلات والمنشأت التجارية والصناعية بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم التعميم على أصحاب المحلات والمنشأت التجارية والصناعية والمخابز بالالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وإلزام كافة العاملين بتلقي اللقاح قبل تاريخ 1/9/2021.

وشددت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات القانونية التي قد تصل إلى قرارات بإغلاق المؤسسات والمنشآت الخاصة بهم، وربط كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بتلقي التطعيم.

#فيروس كورونا #كورونا #الاقتصاد بغزة #الاقتصاد

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