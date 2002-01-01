  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير ناصر أبو حميد يواجه أوضعا صحية صعبة

الأربعاء 25 أغسطس 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر غداً الخميس، أن يتم أخذ خزعة من الأسير ناصر أبو حميد، لتحديد طبيعة الكتلة الموجودة في المنطقة اليسرى من رئته، ومن المتوقع أيضا أن يتم إجراء عملية منظار له بعد الخزعة.  

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد كان قد نُقل الإثنين المنصرم إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد تدهور حاد على حالته الصحية، وكان يعاني من سعال شديد أثناء تواجده بساحة الفورة ونتيجة لشدة السعال تقيأ، وقد تم نقله في البداية لعيادة سجن "عسقلان" وبعدها إلى مستشفى "برزلاي".

ولفتت إلى أن الأسير أبو حميد خسر من وزنه ما يقارب 5 كغم، ويعاني من أوجاع حادة في الرأس تجعله لا يرغب بتناول الطعام، كما تُسبب له هزالا وضعفا عاما بالجسم.

يذكر بأن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.

#الأسير ناصر أبو حميد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: خيارات "خطيرة" مطروحة للتصعيد وهذا هو رد حماس بشأن ايقاف اطلاق البالونات..

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

مصادر تكشف كواليس اتصال هنية برئيس المخابرات المصرية

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

بينيت: مستعد لخوض حرب أخرى مع حماس و لا سلام مع الفلسطينيين لهذا السبب..

شقيق أمير قطر يفجر "قنبلة المركاتو" الحالي.. وربما في تاريخ كرة القدم!

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

الأخبار الرئيسية

اس

صحيفة: حماس تقرر خفص التوتر مع "إسرائيل"

إذاعة عبرية: مصر اغلقت معبر رفح بطلب إسرائيلي وهذا ما أبلغته القاهرة تل أبيب ..

الصحة بغزة : حالتا وفاة و869 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 145 حالة

جيش الاحتلال يعطي تعليمات جديدة لجنوده على حدود غزة

استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في مسيرة غزة السبت الماضي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية