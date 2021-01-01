حماس تنعى الشهيد ادعيج وتؤكد على استمرار المقاومة

غزة / سما /

نعت حركة "حماس الشهيد أسامة خالد ادعيج من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدًا فجر اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها من قناصة الاحتلال في التظاهرات الشعبية شرق غزة السبت الماضي.

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع اليوم الأربعاء، أن مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال ستستمر بمختلف الوسائل والأدوات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة حتى انتزاع مطالب شعبنا وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأضاف أن المقاومة المستمرة في جنين ونابلس، والتظاهرات الشعبية في بيتا وبيت دجن، واليوم في شرق خانيونس، هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة في حماية شعبنا، والدفاع عن مقدساتنا، والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا.

وشدد القانوع على حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش عزيزًا كريمًا على أرضه، و خياراته ستظل مفتوحة للضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل.