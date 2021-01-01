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الصحة بغزة : حالتا وفاة و869 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 145 حالة

الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : حالتا وفاة و869 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 145 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة، و869 إصابة جديدة، وتعافي 145 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 3132 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 124271 إصابة، والحالات النشطة 6912 حالة، والمتعافين 116231حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1128 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 175 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 116 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 144537شخصاً.

#غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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