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إذاعة عبرية: مصر اغلقت معبر رفح بطلب إسرائيلي وهذا ما أبلغته القاهرة تل أبيب ..

الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: مصر اغلقت معبر رفح بطلب إسرائيلي وهذا ما أبلغته القاهرة تل أبيب ..



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مصر نقلت رسالة إلى إسرائيل أبلغتها فيها أن التظاهرة التي ستنظم على حدود غزة اليوم ستمر بهدوء نسبي.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن حماس ستوقف التظاهرات العنيفة على السياج الحدودي. وفق تعبيرها.

وأشارت المصادر وفق "القدس" إلى أن هذه الرسالة ذاتها نقلت يوم السبت الماضي من قبل مصر، إلا أن المسيرة شهدت أعمال “عنف” كبيرة.

ووفقًا لذات المصادر، فإنه بعد ما جرى على الحدود شعرت مصر بالحرج ولذلك أغلقت المعبر.

وقالت المصادر، إن إسرائيل بعثت برسالة غاضبة إلى مصر بأنها تتوقع منها التحرك وفرض عقوبات على حماس، ما أدى لإغلاق معبر رفح.

وتقدر مصادر عسكرية إسرائيلية، أنه في حال سارت أحداث اليوم بهدوء كما وعدت حماس، فإن مصر ستعيد فتح معبر رفح غدًا.

#مصر #اسرائيل #حماس #حدود غزة #مسيرات

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