قناة عبرية : واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس قريبًا

القدس المحتلة / سما /

​أفادت القناة (13) العبرية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي فتح قنصلية لها في مدينة القدس قريبًا.



وقالت القناة العبرية، إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، لازال رافضًا للفكرة من أساسها، وحتى الآن لم يتم الرد على الموضوع بشكل رسمي إسرائيليًا، والنية الحرص على عدم لفت النظر للموضوع لتجنب مواجهة مع الامريكيين على هذه الخلفية.



وأضافت أنه في حال نجح بينيت خلال زيارته الحالية الى واشنطن تأخير دفع الموضوع من على جدول أعمال الرئيس بايدن، سيعتبر الأمر نجاحًا بالنسبة له، وفي حال فشله فإن الأمر من الممكن أن يؤدي الى مواجهة.



يشار إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، أقلع الى الولايات المتحدة في أول لقاء عمل له في واشنطن مع الإدارة الامريكية، وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس جو بايدن.