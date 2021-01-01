بنك فلسطين يوقع اتفاقية لدعم مركز المعمار الشعبي "رواق"

رام الله / سما /

وقع بنك فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة رام الله اتفاقية مع مركز المعمار الشعبي "رواق"، تهدف إلى دعم الأنشطة والفعاليات التي يضطلع بها المركز. ووقع الاتفاقية ممثلاً عن بنك فلسطين المدير العام السيد محمود الشوا والسيدة شذى صافي المديرة العامة لـ "رواق" مركز المعمار الشعبي، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي البنك ومركز رواق.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع عبر الشوا عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مع مركز رواق، قائلاً " لقد لمسنا دور مركز المعمار الشعبي الريادي طيلة السنوات الماضية، لاسيما في الحفاظ على فن العمارة الفلسطينية، والبيوت القديمة، بكفاءات وبإبداعات مهندسيه ومهندساته، وهم يسعون إلى ترميم وإعادة إحياء المباني والبيوت الفلسطينية القديمة".

وأضاف الشوا "نفخر في بنك فلسطين بأن نكون جزءاً من هذه الجهود الطيبة، لنحافظ بدورنا كبنك فلسطين على موروثنا الشعبي وفنون عمارتنا الفلسطينية بطابعها المميز، وأن نساهم كي يبقى هذا الموروث حياً، وكي تظل حكاية الأجداد والجدات حية في الأذهان عبر الأجيال القادمة".

وأكد الشوا أن بنك فلسطين ملتزم بتخصيص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات التي تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك حرصاً على دعم أبناء مجتمعنا ومؤسساته المختلفة في ربوع الوطن.

بدورها توجهت صافي بجزيل الشكر والعرفان إلى بنك فلسطين وإدارته على هذه اللفتة الكريمة في دعم المركز، مؤكدة أن هذا الدعم من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الفعاليات والأنشطة التي يضطلع بها المركز.

وأشادت صافي ببنك فلسطين ومساهماته اللامتناهية في دعم كافة المؤسسات والوقوف إلى جانبها، لا سيما خلال الظروف الأخيرة التي واجهتها بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات وأنشطتها.