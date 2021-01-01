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مجالس الطلبة و”الشبيبة” يعلقون دوام الجامعات

الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجالس الطلبة و”الشبيبة” يعلقون دوام الجامعات



رام الله / سما /

اعلنت مجالس إتحادات الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية عن تعليق الدوام في الجامعات الفلسطينية يوم غد الخميس، احتجاجا على مماطلة وزارة المالية وإهمال ملف قروض التعليم للطلبة.

ويأتي هذا التصعيد كخطوة اولى في سبيل تحقيق مطالب الطلبة، وذكر بيان مشترك ان” وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية تواصل بإهمال ومماطلة ملف قروض التعليم: فتقوم بتحويل قروض الوزارة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020/2021 إلى ديون على الطلبة، وتلزمهم بتسديد هذه الديون دون مراعاة الظروف الاقتصادية في البلد”.

واضاف البيان:” تماطل وترفض فتح صندوق إقراض الطالب للفصل الدراسي الأوّل للعام الأكاديمي 2021/2022، مما سيحرم العديد من الطلبة من التسجيل لهذا الفصل الدراسي. وتواصل وعودها الكاذبة وتماطل في تنفيذ مطالب مجالس الطلبة التي قد طالبنا فيها مسبقاً كحق مشروع للطلبة”.

وحذر البيان من العبث بمصالح الطلبة ومستقبلهم. وقال”: لن نسمح لأي كان في عرقلة المسيرة التعليمية، والتي هي جزء أساسي في الحفاظ على هذا الوطن والدفاع عنه من خلال خلق أجيال المستقبل، أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني والتصدي له”.

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