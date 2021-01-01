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الصحة: ارتفاع الإصابات بوتيرة سريعة وأعدنا افتتاح مشافٍ لعلاج كورونا

الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع الإصابات بوتيرة سريعة وأعدنا افتتاح مشافٍ لعلاج كورونا



رام الله / سما /

​قال مسؤول ملف كورونا شمال الضفة د.وسام صبيحات، هناك ارتفاع ملموس في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، في وتيرة سريعة جدا.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين" كنا نتمنى أن يكون الارتفاع بالإصابات تدريجي حتى يتسنى لنا متابعة الحالات، لكن التصاعد سريع".

وبين أن زيادة عدد الإصابات يعني زيادة الدخول للمشافي، وهذا ما دفع وزارة الصحة لإعادة تخصيص بعض الأقسام في المشافي لعلاج الفيروس، بالإضافة لإعادة فتح المستشفيات التي كانت مخصصة لعلاج مرضى كورونا، وكانت قد أغلقت سابقا عند استقرار الحالة الوبائية.

وقال صبيحات:" نأمل ألا يستمر هذا الارتفاع والمطلوب الآن الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

وفيما يخص تلقي اللقاحات، أوضح صبيحات أن هناك إقبال من المواطنين على تلقي اللقاحات هذه الفترة، مؤكدا أن هناك مراكز خاصة للتطعيم في كل محافظة وقرب التجمعات السكنية حتى يتمكن المواطنون من الوصول بسهولة.

وأشار خلال حديثه إلى أن تلقي اللقاحات هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

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