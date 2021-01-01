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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، وهدم أربع منشآت زراعية جنوب الظاهرية وإخطارات بوقف العمل والبناء غرب سلفيت.

كما تناولت الصحف اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتأكيدها أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

-         شهيد فتى في مخيم بلاطة وهدم 3 بركسات واخطارات تستهدف مباني ومنشآت ومنع استصلاح أراض

-         مركزية فتح تؤكد أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير

-         الصحة تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح موديرنا بتبرع أميركي

-         4 وفيات و1570 اصابة جديدة بالوباء في الضفة والقطاع والعدد مرشح للارتفاع

-         الصحة العالمية تخشى من تحورات كورونا

-         34 وفاة و9831 اصابة بكورونا في اسرائيل

"الحياة الجديدة":

-         مركزية فتح تؤكد أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها

-         مخيم بلاطة يشيع شهيد الصف العاشر الفتى عماد حشاش

-         اشتية خلال استقباله وزير خارجية سلوفينيا ونائب وزير الخارجية السويدي يطالب أوروبا بالضغط على اسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي

-         الاحتلال يهدم حظائر في الخليل ويخطر بهدم منزل ببيت جالا وبوقف استصلاح أراض في سلفيت

-         مخطط استيطاني للاستيلاء على 68 دونما من أراضي قلقيلية

-         4 وفيات و1570 اصابة بكورونا ومخالفات على عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة

 

"الأيام":

-         مخيم بلاطة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال قتلوه برصاصة في رأسه وهو يوثق اقتحاما

-         مركزية فتح تؤكد أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها

-         الاحتلال يقوم بأعمال بنية تحتية في أرض مطار القدس في قلنديا توطئة لبناء 9000 وحدة استيطانية

-         كورونا: أربع وفيات و1570 اصابة جديدة والعودة لمخالفة غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

-         هدم أربع منشآت زراعية جنوب الظاهرية واخطارات بوقف العمل والبناء غرب سلفيت

#الصحف الفلسطينية

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