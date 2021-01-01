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توم كروز يفاجئ عائلة بريطانية.. "نزل عليهم من السماء”"

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توم كروز يفاجئ عائلة بريطانية.. "نزل عليهم من السماء”"



وكالات

تفاجأت عائلة بريطانية بهبوط أحد أشهر نجوم هوليوود في حديقة منزلها بمنطقة وركشير، بعد أن وافقت العائلة على هبوط مروحية اضطرارياً في حديقة منزلها لأن المطار القريب مغلق، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021.

أُبلغت أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة وركشير، أن شخصاً مهما، لم يُذكر اسمه، بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق.


اتضح أن هذا الشخص هو الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، الموجود حالياً في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة "مهمة مستحيلة". والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة، كما منح أطفال ويب وأطفال شريكها جولة بالطائرة.

إذ يجري تصوير مشاهد من الجزء الأحدث من سلسلة "مهمة مستحيلة"، الذي تشارك في بطولته النجمة هايلي أتويل، في مركز غراند سنترال التجاري في برمنغهام.

قالت ويب إنها أُخبرت أن "شخصية هامة متأخرة عن موعد" بحاجة إلى حقلها للهبوط فيه بطائرة مروحية، لأن مطار كوفنتري القريب مغلق مؤقتاً. وأضافت: "ظننت أنه سيكون من الشيق للأطفال أن يشاهدوا المروحية تهبط في الحديقة".


"وصل توم كروز وخرج من الطائرة، وكان الموقف مذهلاً"، ثم توجه مباشرة للتحدث إلى الأطفال، "ثم توجه إلينا وحيّانا بمرفقه وقال لنا شكراً جزيلاً".

ثم قال توم كروز إن بوسع الأطفال استقلال المروحية إذا أرادوا ذلك، وفعلاً اصطحب الطيّار الأطفال في جولة، فيما توجه كروز لحضور اجتماع. وقالت ويب "تبيّن أنه يوم رائع"، مضيفة "كان موقفاً سريالياً، مازلت لا أصدق أنه حدث".



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#توم كروز #بريطانيا #مهمة مستحيلة
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