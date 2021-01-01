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فراعنة السلة يقهرون "إسرائيل" ويرفضون مصافحة لاعبيها (فيديو)

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فراعنة السلة يقهرون "إسرائيل" ويرفضون مصافحة لاعبيها (فيديو)



بودابست/سما/

حقق منتخب مصر لكرة السلة للشباب 3X3 الفوز على منافسه الإسرائيلي بنتيجة 20 – 13 في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، في بطولة العالم المقامة حالياً في المجر.

يعتبر هذا الفوز هو الثاني على التوالي "للفراعنة" في البطولة بعد تخطي منتخب رومانيا في اللقاء الأول بنتيجة 18 – 12.


بعد النزال، رفض عناصر المنتخب المصري مصافحة خصومهم، واكتفوا بعناق بعضهم البعض متجاهلين محاولة لاعبي المنتخب الإسرائيلي تحيتهم.


واقترب المنتخب المصري من التأهل إلى دور الثمانية بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته بفارق النقاط المسجلة خلف منتخب بيلاروسيا.

وفي الوقت الذي اختار عدد من الرياضيين العرب مقاطعة الرياضيين الإسرائيليين ورفض مواجهتهم في العديد من التظاهرات الرياضية العالمية، رفضاً لـ"التطبيع" مع إسرائيل، فإن البعض من الأبطال والمنتخبات يلجأون لطريقة "عدم المصافحة" للتعبير عن ذلك.

جدير ذكره، أن منتخب "الفراعنة" ينافس في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من بيلاروسيا وألمانيا ورومانيا وإسرائيل.

#المجر #بودابست #منتخب مصر لكرة السلة #اسرائيل #رياضة #كرة السلة

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