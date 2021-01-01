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أول رد رسمي للمغرب على قرار الجزائر قطع العلاقات معها

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد رسمي للمغرب على قرار الجزائر قطع العلاقات معها



الرباط/سما/

أعربت وزارة الخارجية المغربية، مساء الثلاثاء، عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.


ووصفت الوزارة في بيان لها القرار بـ"غير المبرر والمتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة."

وأكدت أن المملكة المغربية "ستظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".

يذكر أن الجزائر قررت يوم الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

#المغرب #الجزائر #قطع العلاقات بين المغرب والجزائر

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