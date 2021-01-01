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أطباء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من "كورونا"

الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من "كورونا"



وكالات/سما/

توصل أطباء بريطانيون إلى طريقة فريدة لمعالجة المرضى الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19، لكنهم أصيبوا بأضرار خطيرة في الرئتين جراء تأثرهم بالفيروس.

ويأمل الأطباء أن يؤدي علاجهم، الذي يقوم على حقن المريض بكريات الدم البيضاء المأخوذة من جسمه، إلى إعادة الرئتين إلى وظيفتهما الطبيعية، من خلال تدمير التشوهات التي تجعل المريض غير قادر على التنفس بسهولة.

وتشير التقديرات، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن مئات الآلاف من البريطانيين سيستفيدون من هذا العلاج الذي طوره فريق من أطباء مستشفى "غايز وسانت توماس" في لندن.

ويشمل العلاج أخذ دم من المتعافي ثم وضعه في مختبر حيث يتم فصل نوع من كريات الدم البيضاء يعرف بالبلعمة الكبيرة، التي يعاد حقنها في جسم الشخص نفسه.

ويأمل الأطباء بأن تتمكن البلعمة الكبيرة من التهام الندوب والتشوهات في الرئتين الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19.

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