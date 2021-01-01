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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا



حيفا/سما/

أصيب شخص، يبلغ 49 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بحي الحليصة في مدينة حيفا مساء اليوم، الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار قرب بيت عزاء الضحية، لورين تفال، التي قتلت في جريمة إطلاق نار في الرملة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب وهو قريب الضحية تفال تعرض لإطلاق نار خلال توجهه إلى بيت العزاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:45 حول مصاب في شارع ’نتان الباز’ بحيفا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#حيفا #جريمة اطلاق نار

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