  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية



جلجولية/سما/

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية، مساء الثلاثاء.
 
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:42 حول مصاب في جلجولية، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق العنف والجريمة، أصيب شخص (49 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في حي الحليصة بمدينة حيفا مساء اليوم.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

#جريمة اطلاق نار #جلجولية

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مصادر تكشف كواليس اتصال هنية برئيس المخابرات المصرية

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

الأخبار الرئيسية

بينيت: مستعد لخوض حرب أخرى مع حماس و لا سلام مع الفلسطينيين لهذا السبب..

---

تفاصيل اجتماع مركزية فتح : قرار بترك شأن التعديل الوزاري للرئيس عباس

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لاسرائيل: لا تجبرنا أن نخرج من جعبتنا أسوأ ما تتمناه

الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى

الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة بعد دعوات لحراك شعبي واسع على الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية