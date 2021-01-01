اصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية

جلجولية/سما/

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة جلجولية، مساء الثلاثاء.



وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 21:42 حول مصاب في جلجولية، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق العنف والجريمة، أصيب شخص (49 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في حي الحليصة بمدينة حيفا مساء اليوم.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.