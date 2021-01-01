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الأجهزة الأمنية تفرج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرة في رام الله

الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تفرج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرة في رام الله



رام الله/سما/

أفرجت الشرطة مساء الثلاثاء، عن آخر المعتقلين لديها، الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الأربعة الماضية، قبيل انطلاق وقفات في رام الله رافضة للاعتقال السياسي والمطالبة بالعدالة للناشط نزار بنات.

وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنه تم الإفراج عن الناشط عمر عساف، والأسير المحرر خضر عدنان، والناشط فادي قرعان، والاسير المحرر لؤي الأشقر من نظارة البالوع في مدينة البيرة، في وقت أكد المحامي مهند كراجة من مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين بعد الإفراج عن آخر المعتقلين هذه الليلة.


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تم الإفراج عن المعتقلين: المحامي محمد علان والناشط إبراهيم أبو العز، والناشط باسل أبو حمدة، والناشط والباحث أبي العابودي، بينما قررت محكمة صلح رام الله الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت الماضي، بعد إحالة ملفاتهم للمحكمة.

#رام الله #محامون من أجل العدالة #اعتقالات #السلطة الفلسطينية

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