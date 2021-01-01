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بلاغ للنائب العام في مصر ضد بلوغر سعودي شهير لإهانة فتيات مصريات (فيديو)

الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلاغ للنائب العام في مصر ضد بلوغر سعودي شهير لإهانة فتيات مصريات (فيديو)



القاهرة/سما/

قدّم محام مصري بلاغا إلى النائب العام في مصر حمل رقم (65190)، موجّها ضد بلوغر سعودي شهير لمنعه من دخول البلاد بسبب إهانة فتيات مصريات.

وقدم المحامي الدكتور سمير صبري بلاغا إلى النائب المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد البلوغر السعودي بسبب ادعاءات عن إهانة الفتيات والسيدات المصريات.

وبحسب موقع "مصر تايمز"، فقد تم توجه البلاغ ضد البلوغر السعودي مطلق السلطان، بهدف منعه من دخول الأراضي المصرية.


ونوه صبري في بلاغه الذي حمل رقم (65190) لعام 2021، إلى أن البلاغ يتعلق بأحد مشاهير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث "يستخدم أساليب حقيرة رخيصة مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة"، بهدف الحصول على انتشار واسع من خلال فيديوهات قصيرة يتم تداولها بسرعة كبيرة".

وبحسب المحامي المصري، إن هذه الفيديوهات أثارت حفيظة المواطنين الكويتيين ضده، وأنه "الآن أتى الدور على مصر ليخرج المبلغ ضده بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يتحدث فيه عن الشعب المصري بأنه يشتهر ببعض الحركات والكلمات الغير لائقة".
وبيّن المحامي المصري أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل "قام (البلوغر) بتوجيه السباب لكل المعترضين من الفتيات والسيدات المصريات"، بحسب المصدر.

وطالب المحامي المصري في ختام بلاغه من سلطات بلادة "إصدار الأمر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد".

#مصر #بلوعر سعودي #حمادة الصاوي #البلوغر السعودي مطلق السلطان

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