  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الزمالك يُتوَّج بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه (فيديو)

الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزمالك يُتوَّج بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه (فيديو)



سما

أحرز الزمالك لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الانتاج الحربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ33 للدوري.

وأحرز هدفي "الفارس الأبيض" كل من اللاعبين أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقتين (6 و88) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي. 


ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 79 نقطة، في صدارة الدوري، منتزعا اللقب من وصيفه وغريمه التقليدي الأهلي (73 نقطة)، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة (3-3)، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 27 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

#الزمالك والانتاج الحربي #مباراة الزمالك والانتاج الحربي #الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مصادر تكشف كواليس اتصال هنية برئيس المخابرات المصرية

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

الأخبار الرئيسية

بينيت: مستعد لخوض حرب أخرى مع حماس و لا سلام مع الفلسطينيين لهذا السبب..

---

تفاصيل اجتماع مركزية فتح : قرار بترك شأن التعديل الوزاري للرئيس عباس

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لاسرائيل: لا تجبرنا أن نخرج من جعبتنا أسوأ ما تتمناه

الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى

الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة بعد دعوات لحراك شعبي واسع على الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية