ريال مدريد يقدم عرضًا لضم مبابي

مدريد/سما/

قدم نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عرضًا من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.



وزعمت تقارير فرنسية مؤخرًا، أن سان جيرمان بات منفتحًا على بيع مبابي هذا الصيف.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد قدم عرضًا لسان جيرمان بشأن ضم مبابي مقابل 160 مليون يورو.

وأضاف البرنامج الإسباني أن ريال مدريد طلب إذنًا من النادي الباريسي لبدء المفاوضات مع اللاعب أو ممثليه.

كما دعمت تقارير صحفية من شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "موندو ديبورتيفو"، الأنباء التي تفيد بعرض الملكي لضم اللاعب الفائز بكأس العالم 2018.