  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول تعليق مغربي على قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق مغربي على قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب



الرباط/سما/

قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي، إن "النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب".


ووصف غربي قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب بـ"الموقف العدمي"، مشيرا إلى أن "هدف النظام الجزائري من هذا القرار تصدير أزمته الداخلية، وهي أزمة مرتبطة بالديمقراطية والتنمية أساسا".

وأضاف: "في اللحظة التي ركز فيها خطاب الملك محمد السادس على ضرورة تشكيل اتحاد مغاربي كقوة لا بد منها لتجاوز الصعوبات الذاتية في شمال إفريقيا، اختارت الجزائر مقابلة ذلك بموقف غريب جدا"، معتبرا أن "مبررات القرار الجزائري تظل ضعيفة للغاية".

وتابع قائلا في مقابلة مع موقع "هسبريس": "للأسف الشديد، لست أدري ما الذي يسعى إليه النظام الجزائري من خلال تسميم الأجواء وزيادة التوتر في المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، قطع علاقات بلاده مع المغرب.

#المغرب #الجزائر #قطع العلاقات بين المغرب والجزائر

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

---

تفاصيل اجتماع مركزية فتح :قرار بترك شأن التعديل الوزاري لسيادة الرئيس

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لاسرائيل: لا تجبرنا أن نخرج من جعبتنا أسوأ ما تتمناه

الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى

الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة بعد دعوات لحراك شعبي واسع على الحدود

حدود

صحيفة اسرائيلية: حماس على الجدار وبينيت في واشنطن ونتنياهو يبكي من هاواي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية