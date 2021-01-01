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الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية للانتهاء السريع من التحقيق بمقتل نزار بنات

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية للانتهاء السريع من التحقيق بمقتل نزار بنات



القدس المحتلة /سما/

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل الناشط السياسي نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين، وذلك بعد شهرين على مقتله عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل.

وقال الاتحاد الأوربي في بيان صحافي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، ويؤيد هذا البيان رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، “إن العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين هو أمر غير مقبول”.

وقال الاتحاد الأوروبي: “ان قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت يومي 21 و22 أغسطس آب الجاري، عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي قتل في 24 يونيو حزيران 2021، وأنه تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال”.

وأضاف البيان،” إن هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وتابع البيان، “يتوقع الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل بحزم أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع”.

#الاتحاد الاوروبي #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #وفاة نزار بنات

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