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العاصمة الاماراتية أبو ظبي المدينة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاصمة الاماراتية أبو ظبي المدينة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا



القدس المحتلة /سما/

تصدرت عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، قائمة المدن الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمؤشر المدن الآمنة 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس" مسجلة معدلا "عاليا جدا" في معيار الأمن الصحي وأمن البنية التحتية.

وأشار مكتب أبو ظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه على تويتر، إلى أن "أبو ظبي تصدرت القائمة إقليميا، يؤكد مكانة الإمارة وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار" ولفت المكتب إلى أن "تصدرت التصنيف على الصعيد الإقليمي في جميع المحاور الأربعة لمؤشر المدن الآمنة منذ عام 2015".

#الامارات #مدينة ابو ظبي #مؤشر المدن الآمنة 2021

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