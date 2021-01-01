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رحلات طيران مباشرة بين اسرائيل والبحرين قريبا

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحلات طيران مباشرة بين اسرائيل والبحرين قريبا



القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم ان شركة الطيران الوطنية البحرينية "طيران الخليج" تتجهز لاطلاق خط طيران مباشر بين مطار بن غوريون الاسرائيلي ومطار البحرين الدولي في العاصمة المنامة ابتداء من تاريخ الرابع من تشرين أول/اكتوبر القادم. 

وبحسب التقرير تنوي الشركة تفعيل رحلتين اسبوعيتين على الخط، في يومي الاثنين والخميس على متن طائرات ايرباص، حاليا قطاع الطيران يحاول ملائمة وجهات الرحلات بالتناسب مع التعليمات الجديدة والمتغيرة لوزارة الصحة الاسرائيلية.وذكر التقرير ان سعر التذكرة سيبلغ 299 دولار وتستغرق الرحلة ساعتين ونصف. 

وحتى اليوم، وبحسب التعليمات، المتطعمين والمتعافين غير مطلوب منهم الدخول الى حجر صحي في البحرين، وابتداء من 31 من الشهر الحالي لا توجد حاجة للدخول لحجر صحي للعائدين الى اسرائيل من البحرين، لكن مطلوب اجراء فحص كورونا لدى دخولهم البحرين، ومن يمكث هناك أكثر من عشرة ايام عليه اجراء فحص ثاني في اليوم العاشر. 

وتعتبر دولة البحرين الواقعة في الخليج العربي ، احدى الدول العصرية في العالم العربي، وتدمج بين الحداثة والتاريخ والتراث الغني وتلقب بـ"لؤلؤة الخليج" بفضل جمال جزرها الخاص، يزورها سنويا نحو 5 ملايين سائح. 

#البحرين #اسرائيل #اتفاقيات أبراهام #دول الخليج #رحلات طيران مباشرة #مطار بن غوريون

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