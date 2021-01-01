إعلام إسرائيلي: لبنان هو المكان الوحيد الذي يمكن للأميركيين التأثير فيه

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، إن " لبنان هو المكان الوحيد الذي يمكن للأميركيين التأثير فيه، وهو مهم لنا".

وأضاف آيلاند أن "دولة لبنان في انهيار حالياً والطريق الوحيدة لإنقاذهم من وضع فقدان سيطرة تامة وكارثة اقتصادية وإنسانية، هي تقديم مساعدة اقتصادية من الغرب، وهذه فرصة للولايات المتحدة".

وقال إن أميركا تستطيع أن تقول للبنانيين: "نحن يمكننا أن نقدّم لكم مساعدة اقتصادية، لكن لدينا عدة مطالب منكم وأحدها على سبيل المثال إبعاد حزب الله عن الحدود".

وقبل أيام، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت سيبحث مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بينهما.

كذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل" تصر على حرية حركة اليونيفيل في لبنان، وتطالب بأن تقوم بعثة حفظ السلام إلى جانب قوات الجيش اللبناني، بتفتيش القرى والمنازل التي "يوجد فيها مؤشر واضح على أن حزب الله يخزن ذخائر فيها"، على حد قولها.

موقع "والاه" بدوره، نقل في وقت سابق عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "سقوط لبنان يقرّب إسرائيل من الحرب".