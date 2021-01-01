حماس تشيد بتصاعد المقاومة في الضفة المحتلة

غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس، الذي ارتقى شهيدًا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال دفاعًا عن شعبنا ومخيم بلاطة .

وأشاد الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع، بتصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما يؤكد بسالة شعبنا وإصراره على استمرار معركة النضال، وقدرته على مواجهة المحتل الصهيوني.

وأعتبر أن المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة هي الخيار الأمثل والأنجع لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته، مردفًا بأن دماء الشهداء الأبطال ستنير الطريق لكل الثائرين للمضي قدما نحو درب الجهاد والمقاومة، وكنس الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وقال القانوع: "أمام صمود شعبنا الأسطوري واستبساله في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضنا؛ يتطلب من أجهزة أمن السلطة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقال وقمع للمناضلين والثائرين، وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال الصهيوني".