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جامعة فلسطين تعلن انطلاق مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان: "البحث العلمي والتنمية المستدامة "

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة فلسطين تعلن انطلاق مؤتمرها العلمي الدولي الأول بعنوان: "البحث العلمي والتنمية المستدامة "



غزة /سما/

أعلن الدكتور نادر أبو شرخ عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة فلسطين عن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الأول بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة فلسطين بعنوان: "البحث العلمي والتنمية المستدامة "  حيث أوضح أبو شرخ أن هذا المؤتمر يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة والعمادة واهتمامها بتطوير البحث العلمي باعتباره أحد أهم المعايير والأسس المهمة في تصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية وأصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع  تطوره إذ أن هناك علاقة قوية بين الإنتاج المعرفي وتنمية المجتمعات وأصبحت كل الدول تكرس جل اهتماماتها لخدمة العلم والمعرفة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

مشيرًا إلى أن لهذا المؤتمر رسالة هامة تسعى من خلاله جامعة فلسطين الوصول الى درجة عالية من كفاءة البحث العلمي باستخدامات تقنيات تكنولوجية حديثة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها. مؤكدًا على أن الهدف الرئيس الذي يسعى إليه المؤتمر هو توظيف وتسخير أدوات البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توضيح مختلف التحديات والمعيقات البحثية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، والنهوض بالبحث العلمي بكافة أدواته وتوظيفها في تحقيق التنمية المستدامة ووضع سياسات وبرامج تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الأزمات المختلفة الطارئة.

كما ودعا أبو شرخ الباحثين والمهتمين بمحاور المؤتمر إلى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي للمزيد من التفاصيل حول المؤتمر زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/2FM5L

#جامعة فلسطين #قطاع غزة

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