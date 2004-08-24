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3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله /سما/

 دخل اليوم، ثلاثة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير راتب علي حسن عبيات (46 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/08/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عدنان محمد حسن عبيات (49 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/08/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الاسير مجدي ممدوح عطية سالم، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ، دخل عامه السابع في سجون الاحتلال ، منذ اعتقاله بتاريخ 24/8/2015 وهو محكوم بالسجن 9 سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال ، علما انه متزوج ولديه 7 أبناء .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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