3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم، ثلاثة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير راتب علي حسن عبيات (46 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/08/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عدنان محمد حسن عبيات (49 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/08/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الاسير مجدي ممدوح عطية سالم، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ، دخل عامه السابع في سجون الاحتلال ، منذ اعتقاله بتاريخ 24/8/2015 وهو محكوم بالسجن 9 سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال ، علما انه متزوج ولديه 7 أبناء .