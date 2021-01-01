الاحتلال يصدر أحكاماً جديدة بحق أسرى ويفرج عن آخرين

رام الله /سما/

حولت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، الأسير إصرار حاتم معروف من عين قينبا برام الله، للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وجددت الاعتقال الإداري للأسير المرابط محمود عياد من بيت لحم لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وللأسير مجدي جلال قواريق من بلدة عورتا جنوب مدينة نابلس للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر، وجددته للأسير عودة حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، للمرة الثانية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد .

كما مددت المحكمة اعتقال الأسير أمير حازم الصياد من حي الطور بالقدس الى يوم الخميس المقبل، والأسير معتصم دويكات من نابلس لمدة 8 أيام اضافيه لاستمرار التحقيق معه، والأسير ناصر فريد عبد الله من جنين لمدة شهر واحد، والأسير معتز كمال الفحماوي من جنين لمدة شهر ونصف الشهر، والأسير رياض عزام أبو خالد من طولكرم لمدة شهر واحد.

وقرر الاحتلال الإفراج عن الأسير محمد وليد أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس بعد 4 أشهر من اعتقاله إدارياً، وأفرج عن الأسير أحمد محمد الحروب من الخليل بعد اعتقال إداري استمر عامين، والأسير عمرو نايف جرار من جنين بعد اعتقال استمر 19 شهراً، والطالب بجامعة بيرزيت مهدي كراجة من رام الله بعد 16 شهراً من الاعتقال، والأسير الفتى حاتم حمايل (16 عاماً) من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر ثلاثة أشهر.