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القاهرة: فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة القانونية بالجامعة العربية

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: فلسطين تشارك في اجتماع اللجنة القانونية بالجامعة العربية



القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الإمارات، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي عقد افتراضيًا، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل يوسف عبد الصمد، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وناقش الاجتماع مشروع النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدّل لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك تمهيدًا لرفعه للاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الشهر المقبل لاعتماده. 

كما ركزت المناقشات على الأنظمة الأساسية للدراسات، وذلك لمواكبة عملية التطوير والتحديث في إطار تحديث منظومة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وعمل الجامعة العربية لتطوير منظومتها ومواكبة المتغيرات، والعمل على تعزيز الأنشطة والبرامج الاجتماعية والقضاء على الفقر بالدول العربية.

#دولة فلسطين #جامعة الدول العربية

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