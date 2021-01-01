  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي يلتقي وزير الدولة ونائب وزير الخارجية السويدي

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يلتقي وزير الدولة ونائب وزير الخارجية السويدي



رام الله /سما/

التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله، الثلاثاء، وزير الدولة ونائب وزير خارجية السويد روبرت ريدبرغ والوفد المرافق له.

وعرض البرغوثي خلال اللقاء بالتفصيل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وخاصة التوسع الإستيطاني الإسرائيلي الخطير، وما يتعرض له أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من اعتداءات واغتيالات واعتقالات تعسفية من قبل جيش الاحتلال.

كما شرح البرغوثي مخاطر القمع والتنكيل واستخدام الرصاص الحي ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية وتحديدا ما يجري في بلدة بيتا والشيخ جراح وسلوان.

وقدم البرغوثي عرضاً للمعاناة التي يعيشها قطاع غزة وأهمية الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار .

كما ناقش الطرفان الأوضاع الداخلية الفلسطينية وأهمية انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتجاوز عقبات إجرائها في القدس، وضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وبناء مقومات الديمقراطية الفلسطينية وتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.

#مصطفى البرغوثي #حركة المبادرة الوطنية

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تحذر: أعراض "متحور دلتا" أشد خطرًا.. وإدخال 33 حالة مصابة للمستشفى

الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة بعد دعوات لحراك شعبي واسع على الحدود

حدود

صحيفة اسرائيلية: حماس على الجدار وبينيت في واشنطن ونتنياهو يبكي من هاواي

عباس

مصادر تكشف كواليس اتصال هنية برئيس المخابرات المصرية

بينيت

ما الهدف الذي تسعى اليه حماس من لقاء بينيت-بايدن في واشنطن ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية