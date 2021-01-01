البرغوثي يلتقي وزير الدولة ونائب وزير الخارجية السويدي

رام الله /سما/

التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله، الثلاثاء، وزير الدولة ونائب وزير خارجية السويد روبرت ريدبرغ والوفد المرافق له.

وعرض البرغوثي خلال اللقاء بالتفصيل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وخاصة التوسع الإستيطاني الإسرائيلي الخطير، وما يتعرض له أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من اعتداءات واغتيالات واعتقالات تعسفية من قبل جيش الاحتلال.

كما شرح البرغوثي مخاطر القمع والتنكيل واستخدام الرصاص الحي ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية وتحديدا ما يجري في بلدة بيتا والشيخ جراح وسلوان.

وقدم البرغوثي عرضاً للمعاناة التي يعيشها قطاع غزة وأهمية الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار .

كما ناقش الطرفان الأوضاع الداخلية الفلسطينية وأهمية انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتجاوز عقبات إجرائها في القدس، وضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وبناء مقومات الديمقراطية الفلسطينية وتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.