الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة بعد دعوات لحراك شعبي واسع على الحدود

غزة/سما/

قرر الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تعزيز قواته على حدود قطاع غزة، تحسبا لتجدد المواجهات مع المواطنين الفلسطينيين عند السياج الالكتروني المحيط بالقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش لمواجهات عنيفة أخرى على السياج تقرر تعزيز "فرقة غزة" بقوات إضافية.

وأضاف الناطق، بأن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته وتمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

وقال: إن قوات الاحتلال ستتعامل "بصرامة" في مواجهة أي أحداث قد تجري قرب السياج المحيط بقطاع غزة خلال الأيام القادمة.

ودعت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جماهير قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جماهيرية سلمية بعنوان "سيف القدس لن يغمد" رافضا للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى.