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تقرير: رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية اجتمع سرا مع زعيم طالبان

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية اجتمع سرا مع زعيم طالبان



القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية CIA ويليام برنس اجتمع امس في كابول مع زعيم حركة طالبان الملا عبد الغني بردر، وبحسب التقرير تم ارسال برنس من قبل الرئيس الامريكي جو بايدن بهدف الاتفاق على تفاصيل اجلاء المواطنين الامريكيين من افغانستان. 

الاجتماع بين مدير وكالة الاستخبارات الامريكية وزعيم طالبان، هوالاول منذ احتلال التنظيم العاصمة كابول، واجري بسرية حتى يتمكن الجانبان من مناقشة التفاصيل الديبلوماسية الحساسة، قرار بايدن ارسال كبير مسؤولي جهاز الاستخبارات، واحد قدامى العاملين في السلك الديبلوماسي من المجلس الوزاري، جاءت على خلفية الجهود لاخلاء المواطنين الامريكيين من المطار الدولي في كابول. 

جهاز الاستخبارات CIA رفض التعقيب على الاجتماع ، لكنه على ما يبدو بحسب التقرير ، الاجتماع شمل نقاشا حول الموعد النهائي لاجلاء المواطنين الامريكيين وحلفائهم الافغان، ادارة بايدن واقعة تحت ضغوطات من قبل الدول الغربية، التي تطالبها بابقاء القوات الامريكية في أفغانستان ايضا بعد نهاية الشهر، حتى تساعد باخلال عشرات الاف المواطنين الاجانب، وايضا مواطنين افغانيين يائسين ويسعون للهروب من حكم طالبان. 

#الولايات المتحدة #الاستخبارات الامريكية #حركة طالبان #افغانستان #ويليام برنس

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