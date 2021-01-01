الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

الجزائر/سما/

قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم.

وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وأوضح لعمامرة أن "قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين".

واتهم لعمامرة المغرب بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر.

ونقل مراسلنا عن لعمامرة قوله "لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر".

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية "تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي"، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد لعمامرة بـ"الانحراف الديبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة"، بدعم "مايسمى استقلال شعب القبائل".